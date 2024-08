Nuovo sopralluogo oggi per verificare che non ci fossero ancora focolai.

Ancora fiamme nei boschi sulle pendici orientali del Monte Nero, in Val Saisera, comune di Malborghetto-Valbruna. Il Corpo forestale regionale è intervenuto nella giornata di ieri per domare l’incendio da fulmine divampato il 12 agosto: fortemente rallentato dall’intervento tempestivo del personale, il rogo non si era mai effettivamente estinto a causa delle alte temperature e della mancanza di precipitazioni. Il focolaio, infatti, si era mantenuto attivo covando nelle ceppaie e tra le radici.

Delle operazioni di spegnimento, ieri, si è occupato il personale della Stazione forestale di Tarvisio con il Corpo pompieri volontari di Valbruna e Malborghetto. L’elicottero della Protezione civile regionale ha effettuato una quarantina di lanci con acqua e un additivo, utile a migliorare l’efficacia nella penetrazione nel terreno in considerazione del pendio particolarmente scosceso dove era localizzato il fuoco.

Oggi il personale del Corpo forestale regionale si è recato nuovamente sul posto con l’obiettivo di monitorare la situazione e verificare la totale assenza di riprese: la situazione risulta sotto controllo.