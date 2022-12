Ispezioni in galleria lungo l’A23, chiude lo svincolo di Malborghetto Valbruna

Chiude per un giorno lo svincolo di Malborghetto Valbruna.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Obuas”, dalle 7 alle 19 di lunedì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Malborghetto, in uscita per chi proviene da Udine.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Tarvisio sud e percorrere la SS13 Pontebbana verso Tarvisio, per poi immettersi alla terza uscita della rotonda Camporosso, in direzione di Malborghetto Valbruna.