Maniaghese diventa una star del web grazie alla cucina

Il 31enne Angelo Coassin, in arte ‘Cooking with Bello’, ha conquistato Londra con le sue ricette, ora raccolte in un libro

L’amore per la cucina e le ricette di famiglia, trasmesse dalla mamma e dalla nonna, sono state la chiave del successo del maniaghese Angelo Coassin. Il 31enne friulano, infatti, è ormai una star affermata del web: il suo profilo Instagram ‘Cooking with Bello’ ha conquistato un milione e mezzo di follower e anche su Tik Tok i suoi video sono seguiti da milioni di persone.

La passione per la danza gli ha fatto girare il mondo

Il giovane friulano, una laurea in Lingue e letterature straniere, si è appassionato fin da piccolo alla danza, un’altra passione che lo ha portato a studiare nelle più prestigiose accademie, facendogli girare il mondo. Inseguendo questo sogno, infatti, si è trasferito prima a New York e poi, dal 2018, a Londra, dove ha ballato in diverse produzioni alla Royal Opera House.

La svolta è arrivata durante la pandemia

La svolta? E’ arrivata durante la pandemia. Avendo perso il suo lavoro come ballerino, nel 2020 Coassin ha deciso di lanciarsi nell’avventura social, aprendo il suo profilo che, in breve tempo, ha conquistato molte persone grazie ai video delle ricette della tradizione. I suoi punti di forza? Alla passione per la cucina italiana unisce la spontaneità e la simpatia. Iconiche, poi, la sua divisa – una canottiera bianca – e il suo tipico commento ‘Mamma mia!’, diventato virale.

Le sue proposte culinarie non funzionano solo per il pubblico inglese: chef Coassin, infatti, ha avviato anche una collaborazione con ‘Giallo Zafferano’, pagina di ricette molto amata e seguita dagli appassionati di cucina in tutta Italia.

Un altro sogno diventa realtà: pubblicare un libro di ricette

Ora un altro sogno è diventato realtà: a settembre, infatti, uscirà il suo primo libro di ricette, ‘Cook Like a Real Italian’, che spazia dai piatti più iconici – come la carbonara, gli arancini, il tiramisù o il gelato – a versioni moderne e rivisitate, come i ‘pizza muffin’. La pubblicazione, pensata per il mercato anglofono, è già in pre-ordine sui canali social. Il prossimo traguardo? E’ quello di conquistare uno show di cucina in tv, per trasportare sul piccolo schermo la sua passione.