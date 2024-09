Giovanni Beltrame aveva 89 anni.

Maniago saluta con dolore uno dei suoi protagonisti: Giovanni Beltrame, scomparso all’età di 89 anni. Presidente della storica azienda Ausonia Nanutti Beltrame, specializzata nella produzione di utensili per edilizia, agricoltura e coltelleria.

L’azienda, fondata nel 1919 dal nonno, è diventata una realtà imprenditoriale solida sotto la guida di Giovanni, che ha affrontato con tenacia le sfide del mercato, mantenendo viva la tradizione senza perdere di vista l’innovazione. La sua leadership è stata caratterizzata da una forte attenzione ai valori umani, trasmessi ai collaboratori e, soprattutto, al figlio Cesare, che da oltre trent’anni lo affianca nella gestione dell’azienda.

Oltre alla sua figura di imprenditore, Giovanni Beltrame era noto per il suo legame con la comunità. Negli anni Settanta, infatti, è stato anche presidente del Ricreatorio Maniago, dimostrando la sua passione per il calcio e il suo impegno per le attività sociali. Era una persona amata da tutti per la sua disponibilità e per il piacere di stare in compagnia, come ricordano con affetto i familiari. Il suo spirito ottimista e la sua capacità di creare relazioni sincere lo hanno reso un punto di riferimento sia nella sfera professionale che in quella personale. Le esequie di Giovanni Beltrame si terranno lunedì 16 settembre alle 15.30 nel Duomo di Maniago

La storia dell’azienda.

Fondata nel 1919 a Maniago, Ausonia nasce dalle prime officine metallurgiche locali, i “battiferri”. Nel 1930 viene registrato il marchio Ausonia, ispirato al nome mitologico di Ausonio, figlio di Ulisse. Il simbolo distintivo del leone rampante, tratto dall’affresco di Palazzo D’Attimis, diventa emblema dell’azienda. Negli anni ’40, la famiglia Beltrame, proprietaria dell’azienda, investe in comunicazione e sponsorizza la squadra di calcio locale, una mossa pionieristica per l’epoca. Durante gli anni ’70, l’azienda amplia la gamma dei prodotti, entrando nei mercati internazionali e rafforzando la presenza pubblicitaria. Negli anni ’80 inizia il processo di internazionalizzazione, con partecipazioni a fiere internazionali. Nel 2019, Ausonia celebra il suo centenario, trasformandolo in un nuovo punto di partenza verso l’innovazione e l’espansione globale.