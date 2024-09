Per cinque giorni a Udine si va al cinema a soli 3,50 euro

Anche al Visionario di Udine l’edizione di settembre di Cinema in Festa, l’iniziativa promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano: da domenica 15 a giovedì 19 settembre il biglietto per tutti i film in programmazione costerà soltanto 3,50 euro. Negli ultimi tre mesi migliaia di spettatori si sono goduti un film italiano o europeo a soli 3,5 euro.

Tra i titoli in programma troverete Campo di Battaglia, applaudito a Venezia e girato proprio qua in Friuli. Ultima opera del maestro Gianni Amelio con Alessandro Borghi, racconta di un medico con dilemmi di coscienza durante la Prima Guerra mondiale. La missione impossibile di una pioniera dell’imprenditoria moderna è raccontata in Madame Clicquot, bipoic in costume sulla “Grande Dame du Champagne” e la sua battaglia per affermare il suo ormai celebre champagne.

Arriva in sala anche uno dei titoli più amati dalla critica indipendente americana, Love Lies Bleeding, con Kristen Stewart, che racconta la passione tra una body builder e la manager di una palestra che dovrà fare i conti con la propria violenta famiglia. Un’intensa prova drammatica per Diego Abatantuonone L’ultima settimana di settembre dove veste i panni di uno scrittore depresso in un’avventura on the road con il nipote adolescente da poco rimasto ornano.

Sempre a 3,5 euro, si potrà fare un tuffo nelle fantasmagorie del “luna dark” di Tim Burton con Beetlejuice Beetlejuice, attesissimo sequel del cult anni 80. E non manca la musica: in occasione della storica reunion della band, i cui concerti sono andai esauriti in poco minuti, torna in sala Oasis: Supersonic, una cavalcata trionfale irta di ostacoli, problemi con i mass media, ripensamenti, attriti e naturalmente grande musica!