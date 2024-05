Recycla inaugura l’impianto fotovoltaico da quasi 3mila pannelli

Il nuovo impianto fotovoltaico della Recycla di Maniago.

Energia pulita per produrre combustibile ecosostenibile: nasce da questa premessa il grande impianto fotovoltaico realizzato nella sede Recycla di Maniago. La società controllata da Herambiente (Gruppo Hera), leader a Nordest nel trattamento e recupero di rifiuti industriali, va così a raddoppiare il proprio impegno per la decarbonizzazione del Pianeta. Recycla, infatti, è focalizzata sul trattamento dei rifiuti industriali che per loro natura non possono essere avviati a recupero di materia, come, ad esempio, imballaggi contaminati, vernici o solventi. Grazie al know-how proprietario, nella piattaforma di Maniago questi scarti non prendono la via dello smaltimento, ma vengono trasformati in Combustibile Non Convenzionale (CNC), impiegato nei settori dove è più difficile introdurre l’elettrificazione per generare calore (es. i cementifici). Dunque, il suo impiego in sostituzione del gas metano o al carbone, riduce il ricorso all’uso di fonti fossili, contribuendo già così alla decarbonizzazione del Pianeta.

L’intero processo produttivo coperto dal fotovoltaico

Il nuovo impianto fotovoltaico aggiungerà ulteriore sostenibilità al processo, perché consentirà di coprire l’intero fabbisogno energetico della produzione di CNC. Dunque, gran parte del ciclo produttivo, dall’acquisizione dei rifiuti all’ultima fase di trasformazione, avverrà utilizzando energia rinnovabile, con un ulteriore beneficio in termini di decarbonizzazione.

Energia elettrica rinnovabile per 1,3 GWh all’anno

L’intervento è composto da due installazioni fotovoltaiche distinte. Una al civico 66, nella nuova area di stoccaggio coperta, da 1.702 pannelli e una al civico 65, da 1.214 pannelli, che sarà operativa entro l’estate. A regime l’impianto sarà in grado di produrre oltre 1,4 GWh di energia elettrica all’anno, con la mancata emissione di oltre 500 tonnellate di CO 2 ogni anno.

Il contributo di Regione FVG e Consorzio NIP

Il fotovoltaico Recycla rientra in un progetto più ampio, oggetto di contributo per nuovi insediamenti produttivi (Rilancimpresa FVG) da parte della regione Friuli Venezia Giulia, e si inserisce pienamente anche nella strategia di sostenibilità del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP), a cui l’Azienda appartiene. Tale strategia prevede l’accompagnamento dei consorziati in attività di efficientamento energetico in linea con i principi ESG e con le linee guida relative alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA). Per questa ragione il Consorzio NIP ha fornito a Recycla un importante supporto per il conseguimento dei finanziamenti regionali.

La promozione della mobilità sostenibile

Il progetto ha visto anche il posizionamento di una colonnina di ricarica elettrica per auto alimentata da energia rinnovabile nel parcheggio di Recycla, a servizio di dipendenti e visitatori.

L’impegno Hera verso la decarbonizzazione: -37% emissioni di CO 2 entro il 2027

L’intervento contribuirà agli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal piano industriale del Gruppo Hera, che vede, fra gli altri, l’impegno a ridurre le emissioni di anidride carbonica del Gruppo, del 37% (rispetto al 2019) entro il 2030, secondo la metodologia validata dal prestigioso network internazionale Science Based Target initiative (SBTi).

Sossai: “intervento importantissimo, con valenza ambientale e operativa”

“L’investimento ha una doppia, importantissima valenza”, spiega Davide Sossai, Direttore Operativo di Recycla. “Da un lato rende ancora più sostenibile la nostra attività, già orientata, per sua natura, alla decarbonizzazione e alla promozione dell’economia circolare. Dall’altro migliora sensibilmente l’autonomia energetica dell’azienda, con un positivo impatto sulla continuità operativa e sulla struttura dei costi.”

Piazza: “un progetto che sposa in pieno i nostri obiettivi di sostenibilità”

“Fondamentale per il Consorzio dare un supporto a una importante realtà come Recycla in questo importante progetto, che sposa in pieno i nostri obiettivi di aumento di processi produttivi sostenibili”, afferma Renato Piazza, Presidente del NIP. “Il ruolo del NIP vuole essere proprio questo: supportare e accompagnare le aziende verso scelte che non solo sono strategiche per il loro futuro industriale ma sono anche fondamentali per il benessere di tutti, a partire da comunità e territori dove le aziende stesse sono insediate”.