Le Borse lavoro giovani.

Un’esperienza lavorativa al servizio delle comunità locali. È l’opportunità offerta dalle “Borse lavoro giovani” di cui si sono fatti promotori, per l’estate 2024, i comuni di Tolmezzo e Amaro. Dodici, complessivamente, i progetti predisposti dalle amministrazioni comunali che si svolgeranno dai primi di luglio ai primi giorni di agosto. Destinatari dei bandi i residenti nella fascia d’età compresa tra i 18 (compiuti al momento dell’inizio delle attività della borsa lavoro) e i 24 anni per i nove progetti del Comune di Tolmezzo e i tre del Comune di Amaro. Attività a servizio di uffici dell’amministrazione comunale o di animazione al centro estivo le mansioni previste cui si aggiungono, per Tolmezzo, compiti di supporto alla biblioteca.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione vanno presentate entro venerdì 14 giugno 2024 utilizzando la modulistica e le modalità pubblicate nei siti internet istituzionali dei comuni di Tolmezzo ed Amaro. Una volta selezionati secondo le procedure previste dai bandi, i candidati svolgeranno una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro.