Arrivata una nuova auto green per la polizia locale di Manzano

Nuova auto ibrida per la polizia locale di Manzano.

E’ stata consegnata in questi giorni una nuova autovettura per il servizio di polizia municipale del comune di Manzano. Si tratta di una Seat Leon sports alimentata con un motore ibrido. L’automezzo è dotato di tutti i dispositivi e gli accessori che sono previsti peri i servizi di controllo del traffico e di ordine pubblico, è predisposta per l’installazione di una radio rice-trasmittente con sistema GPS integrato, dispositivi di illuminazione passiva ed un piano di appoggio fisso ed uno retraibile utilizzabile per scrittura. Il costo complessivo dell’automezzo è pari a 30.400 euro, finanziati in parte con fondi regionali.

“Con questa nuova autovettura il servizio di polizia municipale di Manzano non potrà che garantire maggiormente la presenza sul territorio – ha affermato l’assessore con delega alla sicurezza Valmore Venturini – l’auto che avevamo in dotazione necessitava di continui interventi di manutenzione e quindi si è deciso di acquistarne una nuova con motore ibrido di nuova generazione per ridurre l’impatto ambientale. Purtroppo i tempi di consegna non sono stati brevi, abbiamo atteso infatti quasi un anno dalla data dell’ordine, ciò è stato dovuto ai ben noti problemi che in questo periodo stanno attraversando le case automobilistiche per la mancanza di componenti”.

L’attività della polizia locale di Manzano.

L’attività della polizia locale di Manzano nel 2021 è stata notevole. Questi infatti i numeri relativi ai controlli sul territorio: 600 verifiche relative a persone e veicoli, 46 verbali di sopralluogo, 22 relazioni di servizio, 130 violazioni a seguito di accertamenti amministrativi, 7 incidenti stradali rilevati, 180 accertamenti anagrafici, 53 controlli al mercato settimanale del mercoledì e 11 verifiche per attività di polizia giudiziaria.

Anche l’attività amministrativa non è stata da meno in quanto sono state eseguite 92 comunicazioni per ospitalità, 30 comunicazioni a seguito di cessioni di fabbricati, 98 ordinanze, 47 autorizzazioni per insegne pubblicitarie.

“Non possiamo che ringraziare il comandante Andrea Ferin e tutti i vigili per il lavoro che stanno facendo – ha detto il sindaco Piero Furlani – la loro costante presenza sul territorio è fondamentale per la percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.