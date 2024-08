Le Notti del Vino fanno tappa all’Abbazia di Rosazzo

Mercoledì 7 agosto appuntamento a Manzano con le eccellenze vinicole del territorio e le degustazioni

Tappa a Manzano per Le Notti del Vino, il nuovo format di eventi estivi delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Nella suggestiva cornice della millenaria Abbazia di Rosazzo, mercoledì 7 agosto, dalle 19.30 alle 24, appuntamento con eccellenze vinicole del territorio e degustazioni gastronomiche proposte da ristoratori e produttori locali.

L’evento del chiostro abbaziale sarà impreziosito dalla musica dal vivo del giovane chitarrista e compositore triestino jazz Filippo Ieraci e dalla presentazione del libro Il Bambino delle Vigne, romanzo di Elena Vatta, un delicato inno alla vita e alle molteplici possibilità di riscatto che offre.

L’evento è realizzato da Coordinamento Città del Vino FVG e Comune di Manzano, in collaborazione con la Pro Loco Manzano e Spritz Letterario Manzano. Il costo d’ingresso è di 10 euro, che comprende cinque calici. Info: biblioteca@comune.manzano.ud.it o info@prolocomanzano.ud.it

Le Notti del Vino sono un progetto innovativo che, per primo in Italia, vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG.