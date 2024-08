Sale l’attesa per la 25esima edizione della Festa del Frico resiano

Appuntamento a Oseacco di Resia da venerdì 16 a lunedì 19 agosto

Oseacco di Resia si prepara ad accogliere la 25esima edizione della Festa del Frico Resiano. L’evento, tra i più attesi dell’estate, si svolge all’interno della suggestiva Val Resia, porta d’ingresso di un giardino incontaminato, che racchiude la magia e il fascino di un territorio autentico e unico, da venerdì 16 a lunedì 19 agosto.

Prodotti enogastronomici unici, tradizioni, artigianato, danze, musica e divertimento, il tutto immersi nella splendida cornice del Parco naturale delle Prealpi Giulie: questi gli ingredienti principali della Festa del Frico resiano.

Un appuntamento storico, tra passato e futuro

La manifestazione, ideata e organizzata dal Comitato Pro Oseacco, quest’anno raggiunge la 25esima edizione. Un traguardo importante che testimonia quanto sia una realtà apprezzata e consolidata nella promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio.

“È importante ridare vigore a un territorio che subisce un inesorabile spopolamento“, spiega Antonio Di Lenardo, presidente del Comitato Pro Oseacco. “Si rende necessario rivolgere lo sguardo al tempo passato per riabilitare le vecchie tradizioni locali, proponendo, con un occhio al futuro, la promozione di un turismo slow, riscoprendo i sapori e le bellezze che ci circondano, prendendo del tempo per rilassarci, lontano dalla frenesia che caratterizza le nostre vite quotidiane”.

La rinascita un anno fa, grazie al Comitato Pro Oseacco

Un appuntamento importantissimo e storico per la Valle, che i membri del Comitato Pro Oseacco, con impegno e passione, sono orgogliosi di aver riavviato un anno fa, portandolo al suo 25esimo compleanno.

“Confidiamo nella fiducia che hanno riposto i visitatori l’anno scorso, nel passaparola che sicuramente si è creato e nella curiosità di nuovi visitatori” continua Di Lenardo. “Il programma è molto vario ed è stato pensato proprio per stuzzicare l’interesse di tutte le fasce d’età, soprattutto famiglie e giovani, valorizzando sempre l’essenza della Valle con le sue tradizioni.”

Frico ma non solo…

Il re indiscusso della festa sarà il Frico resiano, cucinato con formaggio prodotto da latte vaccino e con l’aggiunta del formaggio stagionato e accompagnato da polenta preparata con farina macinata a pietra (bramata), realizzata con un mais macinato a grana grossa che conferisce alla stessa una consistenza più densa e corposa.

Protagoniste, però, saranno anche le altre specialità del territorio, a cominciare dal pregiatissimo Aglio di Resia, ta Rośoanske Strok, uno dei 20 presidi Slow Food del Friuli Venezia Giulia che rientra nelle oltre 200 pregiatissime specialità nazionali di nicchia.

Questa eccellenza potrà essere assaporata in varie forme, dalla Crema d’Aglio di Resia all’imperdibile Sorbetto all’Aglio di Resia e, non da ultimo, in un’esclusiva assoluta, mai realizzata prima: un cocktail aromatizzato all’Aglio di Resia.

Nella piccola frazione di Oseacco i visitatori potranno gustare anche il delizioso Bujadnik, tipico dolce secco della valle, un tempo cotto sotto la cenere dei focolari, avvolto nelle foglie di cavolo-verza; l’impasto è fedele alla tradizione, ma la cottura è fatta su pietra da forno e servito in piccoli pezzi quadrati o rettangolari.

Un programma ricco e entusiasmante

Saranno quattro giornate ricche di attività volte al divertimento e alla scoperta, dedicate ai più piccoli, ma anche agli adulti; il tutto accompagnato dalla musica della tradizione che, unita a quella più contemporanea, renderà piacevole la permanenza e regalerà momenti di allegria e spensieratezza.

Cuore dell’appuntamento sarà piazzale Dul, a Oseacco di Resia, dove si trova l’area festeggiamenti, con chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza che apriranno il venerdì alle 14 e i giorni successivi alle 10.

L’evento sarà anche l’occasione per scoprire e apprezzare le tante peculiarità della Val Resia: venerdì alle 19.30, sabato alle 11.45 e alle 20, domenica e lunedì alle 12 le tradizionali ta majä Zïtirä e ta valïkä Zïtirä suoneranno in mano ai giovani; alle 9 e alle 10.30 di sabato 17 ci sarà l’escursione naturalistica Oseacco e dintorni – la via dell’acqua, a cura dell’ente Parco naturale delle Prealpi Giulie; dalle 12.30 di domenica 18 si potranno vedere all’opera gli arrotini resiani, con la possibilità di cimentarsi nella loro arte.

Mercatini dell’artigianato e dei prodotti tipici

Domenica 18, alle 10.30, apriranno i mercatini dell’artigianato locale e dei prodotti tipici regionali, occasione per acquistare prodotti esclusivi come l’aglio resiano. Sarà, inoltre, presente, sempre a partire dalle 10.30, lo stand dell’Odv Telefono Amico Udine, importante realtà del mondo del volontariato che si occupa di donare ascolto e supporto emotivo a chi si trova in difficoltà, unico centro di Telefono Amico Italia presente in Friuli Venezia Giulia.

Sempre domenica, suggestivi balli e canti folkloristici con il Gruppo Val Resia, uno dei più antichi nel panorama europeo con i suoi 186 anni di attività, che si esibirà alle 21 e, dalle 22, inviterà tutti in pista con la Zïtirä.

Appuntamenti per famiglie e bambini

Varie e numerose le iniziative di intrattenimento pensate per le famiglie e per i più piccoli. Alle 18.30 di venerdì 16 ci sarà il teatro di strada Clown Man Show con Clown Japo e, alle 20.30, lo spettacolo di fuoco, illusione e musica Quetzalcoatl Fuego direttamente dal Messico con un rituale unico con strumenti della cultura azteca.

Sabato 17, alle 10.45, circo contemporaneo con spettacolo di giocoleria e discipline acrobatiche con Mumi e Chispa; alle 11 di lunedì 19 Lo Mundo, uno show di bolle di sapone che diventa magia, arte e poesia per raccontare la storia del mondo; alle 18 Alla ricerca di Elfaborg, un’avventura che farà sorridere ed emozionare con Sagitta Firefolk.

Immancabili lo spettacolare show pirotecnico di sabato 17 alle 24 e la Tombolissima di domenica 18 alle 22.30.

Aperitivo resiano, voli in mongolfiera e musica

La manifestazione sarà l’occasione per godersi, sabato 17 alle 18, l’aperitivo resiano con Gerry e Manuel, squadra barman terza classificata al concorso nazionale Aibes 2023 con la preparazione del cocktail aromatizzato all’aglio di Resia e per assistere, domenica 18, alle 18.30, all’esibizione di Jennifer Sdrigotti, Campionessa del Mondo 2024 per le categorie danza orientale, danza folk orientale e danza orientale show e della scuola Station Dance Studio.

Novità assoluta di quest’anno il volo vincolato in mongolfiera all’alba e al crepuscolo. L’esperienza, in programma domenica 18 agosto dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, prevede un’ascesa in verticale di 20 metri della durata di circa 3 minuti. Un’occasione unica per ammirare il meraviglioso panorama dalla Val Resia da una prospettiva completamente diversa.

Finale esplosivo dalle 21.30 di lunedì 19 agosto con la musica di Enzino Fargetta di Radio Deejay e di Gian Marco De Michelis e Daniele Del Forno.

Oltre cento volontari in campo

Un programma così strutturato necessita di uno sforzo molto importante da parte del Comitato Pro Oseacco che può contare su oltre 100 volontari tra soci e amici, che perseguono lo stesso obiettivo e sono il cuore pulsante di questa associazione di promozione sociale.

Vanno ricordati per la loro collaborazione il Gruppo Folkloristico Val Resia, il Cama – Comitato Associativo Monumento all’Arrotino e la Parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia Martiri che, assieme agli sponsor Lettig, The Castle Service, Scarbolo Zuccheri, iMC, B.F.T. Burzoni, Panificio Pasticceria Pugnetti Renzo, Alberto Ristorante Alle Alpi e Bar Trattoria All’Arrivo, rendono possibile l’evento credendo in questa realtà che promuove un territorio autentico e unico qual è la Val Resia!