La mostra fotografica raccoglie le più belle immagini dei grandi concerti ospitati a Lignano

L’asse centrale di Lignano Sabbiadoro, fino a fine estate, ospita la mostra fotografica Onde Sonore, una selezione di immagini legate al mondo dei concerti. Si tratta di un viaggio nella memoria delle più emozionanti esibizioni dei big nazionali e internazionali, dagli Anni ‘Ottanta ’80 a quelle più recenti, raccontando quell’onda sonora che ha fatto divertire, ballare e cantare, intere generazioni.

I concerti dei big nazionali e internazionali a Lignano

“Ogni estate ha una sua colonna sonora“, commenta Donatella Pasquin, consigliera delegata alla cultura. “Generi diversi, sonorità diverse, tutte in egual misura protagoniste delle notti di Lignano Sabbiadoro, dalle voci inconfondibili di Mia Martini, Ornella Vanoni, Franco Battiato e Pino Daniele alle più recenti performance di Vasco Rossi, Jovanotti e Tiziano Ferro, dai gruppi storici come Pooh, Litfiba, Simple Minds e Spandau Ballet fino ai Maneskin“.

“Alcune immagini tratte da questi concerti sono già esposte e lo saranno per tutta l’estate tra via Tolmezzo e viale Venezia e attraverso un QR Code presente su ogni foto i visitatori avranno la possibilità di ascoltare le canzoni simbolo di ogni artista. E’ un modo per raccontare, attraverso suoni e immagini, il legame della località con la musica e con i grandi eventi, l’accompagnamento ideale delle vacanze a Lignano”.

L’esposizione ospita alcuni degli scatti realizzati da artisti della fotografia come Davide Carbone, Luca D’Agostino, Valter Parisotto e Davide Glerean, che ha curato anche la selezione delle canzoni ascoltabili attraverso il QR Code. L’aspetto grafico è stato curato da Carlo Facchin.