Incidente a Manzano.

Incidente nella serata di oggi, sabato 19, a Manzano. Secondo le prime informazioni raccolte due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, all’imbocco del sottopasso all’ingresso del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Cividale, oltre ai soccorsi del 118.

Uno degli occupanti delle due auto è stato trasportato all’ospedale in ambulanza, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Illeso invece il conducente dell’altra auto. Sul posto, per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente, anche i carabinieri.