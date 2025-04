Incidente tra auto e scooter a Manzano: giovane trasportato in volo all’ospedale

L’incidente nel pomeriggio a Manzano.

Un violento scontro tra uno scooter e un’automobile è avvenuto questo pomeriggio a Manzano, nei pressi del ponte di Case. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via De Gasperi e via della Roggia, dove un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato sbalzato sull’asfalto in seguito all’impatto.

Il giovane, che viaggiava in sella al suo scooter, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e elisoccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure, i medici hanno disposto il trasporto urgente al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elicottero. Le sue condizioni sono serie, ma secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Ferite lievi, invece, per il conducente della vettura coinvolta, che è stato trasferito in ambulanza presso lo stesso nosocomio friulano per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.