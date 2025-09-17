Manzano piange il maestro pasticcere Artico Zanini

Artico Zanini è morto a 80 anni.

È scomparso a 80 anni Artico Zanini, storico pasticcere e anima di Dolcemania a Manzano. Una vita dedicata all’arte dolciaria, tra torte, lievitati e sculture di zucchero, che hanno conquistato generazioni di clienti con gusto e qualità autentica.

Zanini aveva iniziato la sua carriera aprendo la prima attività a Buttrio, per poi arricchire la propria esperienza in Veneto, prima di stabilirsi a Manzano, dove è diventato punto di riferimento nella pasticceria locale. Ha gestito Dolcemania fino ai 61 anni, prima di passare il testimone ad Arianna Margutti e Irene Diplotti, sicuro che avrebbero proseguito la tradizione di eccellenza da lui costruita.

Le due titolari ricordano Zanini con profonda gratitudine: “Per noi è stato anche una figura paterna, una guida preziosa sia in cucina che nella vita. Ci ha spronate, incoraggiate e insegnato l’orgoglio per il lavoro ben fatto. Ci mancherà molto, sia come lavoratore che come persona”. Il ricordo si estende anche alla famiglia: la moglie Germana, colonna fondamentale della sua vita, e i figli che lo hanno sempre sostenuto nel lavoro e nella quotidianità.