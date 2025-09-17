Dengue: due nuovi casi in Fvg, scattano i protocolli di prevenzione

17 Settembre 2025

di Redazione Friuli

Nuovi casi di dengue in Friuli Venezia Giulia.

ASUGI ha segnalato due nuovi casi di virus Dengue in Friuli Venezia Giulia entrambi legati a persone rientrate da viaggi all’estero. Il primo riguarda Ronchi dei Legionari, il secondo la città di Trieste.

Come previsto dal Piano Regionale 2025 per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato sopralluoghi nelle zone di domicilio dei pazienti e i protocolli nazionali e internazionali per limitare la diffusione della malattia.

Che cos’è la Dengue

La Dengue è un’infezione virale causata da quattro virus differenti (Den-1, Den-2, Den-3, Den-4) e trasmessa agli esseri umani esclusivamente tramite punture di zanzare infette. Non vi è contagio diretto tra persone. Il virus circola nel sangue dell’individuo infetto per 2-7 giorni, periodo durante il quale la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

La maggior parte delle infezioni (circa l’80%) risulta asintomatica, mentre nei casi sintomatici i segnali più frequenti includono: febbre alta improvvisa, cefalea intensa, dolore retro-oculare, mialgie, artralgie, nausea, vomito, ingrossamento dei linfonodi, rash cutaneo maculo-papulare e lievi emorragie. I sintomi di norma durano meno di 10 giorni.

Interventi di prevenzione e disinfestazione

Ronchi dei Legionari

Il sopralluogo del personale della SC Igiene e Sanità Pubblica è stato effettuato il 16 settembre presso l’abitazione del paziente in via del Capitello. La zona presenta numerose abitazioni, condomini, una scuola primaria e un centro sportivo.

In accordo con il Comune, la ditta incaricata eseguirà il trattamento larvicida e adulticida nel raggio di 200 metri dall’abitazione: nella mattina del 18 settembre, trattamento larvicida e informazione ai residenti; dopo le 23:00 del 18 settembre: trattamento adulticida.

Trieste

A Trieste, il sopralluogo ha interessato l’abitazione in Salita di Raute, dove sono state rilevate zanzare adulte. Considerata la presenza di aree verdi nel raggio di 200 metri, è stato deciso il trattamento larvicida e adulticida con la seguente tempistica: mattina del 17 settembre: affissione dei cartelli informativi; dalle 19:30 del 18 settembre: trattamento larvicida porta a porta nelle zone individuate; dalle 21:00 del 18 settembre: trattamento adulticida.

Per ridurre il rischio di contagio, si raccomanda di usare repellenti cutanei; indossare indumenti lunghi, preferibilmente impregnati di repellenti; utilizzare zanzariere. A livello comunitario, la prevenzione include l’eliminazione di ristagni d’acqua, habitat ideale per la deposizione delle uova, e le campagne di disinfestazione mirate. Inoltre, è recentemente disponibile un vaccino indicato per i viaggiatori diretti in aree endemiche per Dengue, che rappresenta un ulteriore strumento di protezione.

