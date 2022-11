Sbanda e va a sbattere contro il palo della luce: morto il motociclista

Incidente a Manzano, morto il motociclista.

Non ce l’ha fatta Patrik Caon, il motociclista 45enne coinvolto nella serata di ieri, domenica 6, in un terribile incidente a Manzano. L’uomo intorno alle 22 ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è andato a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione in via del Cristo.

Le sue condizioni sono parse subito gravissime ai soccorritori, che dopo averlo stabilizzato sul posto l’hanno trasportato con la massima urgenza, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Nella mattinata di oggi però il 45enne è morto all’ospedale: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Sull’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri di Palmanova, anche se secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.