Manzano, riapre lo sportello del Centro per l’impiego per avvicinare lavoro e cittadini

Riaperto lo sportello del Centro per l’Impiego a Manzano.

Da giovedì 4 settembre è nuovamente attivo lo Sportello del Centro per l’impiego di Cividale presso la sede del Comune di Manzano, in via Natisone 34. L’iniziativa mira a rendere i servizi pubblici del lavoro più vicini ai cittadini e alle imprese del territorio, rafforzando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

“Abbiamo previsto la riapertura dello sportello per favorire la capillarità del servizio pubblico e renderlo sempre più vicino ai cittadini e alle imprese – spiega l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen –. Ampliando la rete dei Centri pubblici per l’impiego vogliamo confermare la centralità dei temi legati al mondo del lavoro per l’Amministrazione regionale”.

Lo sportello sarà aperto ogni primo e terzo giovedì del mese, dalle 9 alle 13, su appuntamento. I cittadini potranno ricevere informazioni generali, partecipare a colloqui di orientamento di base e specialistici, usufruire dei servizi di accompagnamento al lavoro, supporto per la redazione del curriculum e orientamento sulle scelte professionali in base al mercato del lavoro locale.

“In questo modo – aggiunge Rosolen – offriamo servizi più accessibili ed efficienti, rafforzando la capacità di risposta ai bisogni dei lavoratori e delle attività produttive. I centri per l’impiego restano punti di riferimento qualificati per l’intero territorio”. In accordo con il Comune, le attività dello sportello potranno essere ulteriormente implementate in futuro per rispondere sempre meglio alle esigenze della comunità locale.