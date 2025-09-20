Friuli Venezia Giulia, 27 milioni per rendere più sicure e moderne le scuole superiori

Fondi per lavori nelle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia.

La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha approvato un riparto di circa 27 milioni di euro destinati agli Enti di decentramento regionale (EDR) per interventi di adeguamento sismico, normativo ed efficientamento energetico delle scuole superiori del territorio regionale. Le risorse finanzieranno sia interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti sia nuovi progetti, come il campus di Gorizia.

“Con questo stanziamento vogliamo garantire la sicurezza e l’adeguatezza degli ambienti di apprendimento, rendendo le nostre scuole moderne e funzionali – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante –. Le risorse saranno utilizzate anche per nuovi progetti come il campus di Gorizia, confermando l’attenzione della Regione verso il mondo dell’istruzione”.

Il provvedimento integra il primo riparto 2025 delle risorse per l’edilizia scolastica del triennio 2025-2027, rimodulando gli importi richiesti e coprendo le richieste non precedentemente finanziate. Nel dettaglio, le risorse saranno così distribuite:

EDR Udine: 10.944.000 euro

EDR Gorizia: 5.220.000 euro

EDR Pordenone: 11.000.000 euro

I lavori finanziati.

Gli interventi previsti a Udine comprendono: Convitto P. Diacono Cividale del Friuli – consolidamento muro di cinta per euro 344.000; impermeabilizzazioni copertura piane LS Einaudi e IPSS E. Mattei di Palmanova per euro 100.000; interventi su solai e controsoffitti scuole varie per euro 1.500.000,00; adeguamento sismico ed efficientamento edificio Paschini Tolmezzo Edificio B per euro 2.000.000; intervento al Magrini Marchetti a Gemona per euro 500.000; Istituto Bachmann adeguamento per ottenimento CPI per euro 1.000.000; manutenzione straordinaria Convitto Lazzaro – Istituto Bachmann per euro 1.000.000.

E ancora, solai e copertura palestra piccola Stellini per euro 1.900.000; ISIS Magrini Marchetti – demolizione e ricostruzione 1° lotto per euro 700.000; ITG Marinoni Udine – Sistemazione palestra per euro 350.000; IPSC – ITC Linussio Codroipo – lavori di adeguamento sismico, energetico e funzionale con laboratori per l’enogastronomia per euro 500.000; ISIS Malignani Udine – interventi di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione coperture piane per euro 50.000; Convitto P. Diacono di Cividale adeguamento edile ed impiantistico 2° lotto – conseguimento C.P.I. per euro 1.000.000.

A Gorizia le risorse finanziano adeguamento sismico dell’edificio C del D’Annunzio per euro 1.840.000; manutenzione straordinaria aggiuntiva 2025 per euro 880.000; progettazione seconda scuola campus Gorizia per 500.000; secondo lotto nuova palestra per ospitare Cossar (nel campus) per euro 2.000.000.

Per Pordenone consolidamento sismico scuole per euro 5.000.000; progettazione del 1° lotto nuovo istituto Galvani di Cordenons per euro 3.000.000; progettazione ampliamento ISIS il Tagliamento mediante recupero dell’ex Filanda Nuova Spilimbergo per euro 3.000.000.