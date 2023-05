Il falco pescatore sarà liberato a Marano in un appuntamento aperto a tutti

Era stato recuperato a Rivoli di Osoppo a inizio aprile, nelle vicinanze di un allevamento ittico: disidratato e debilitato, è stato curato al Centro recupero fauna selvatica di Campoformido e ora il falco pescatore può tornare a volare.

Helga (è una femmina adulta) è infatti pronta per tornare in natura, nella Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo di Marano lagunare. L’appuntamento per il ritorno alla libertà è per venerdì 2 giugno alle 10.30. Tutti gli interessati potranno assistere all’evento di liberazione, che avverrà in sicurezza in una zona della Riserva visibile al pubblico.

Fortunatamente, per il falco pescatore, è stato sufficiente un breve periodo di riabilitazione per rimetterlo in salute e poterlo liberare. La Riserva, grazie alle sue caratteristiche, è l’habitat perfetto per i falchi pescatori, di cui infatti sono presenti già altri esemplari.