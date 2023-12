Incidente a Mariano del Friuli.

Nel tardo pomeriggio, a Mariano del Friuli si è verificato un incidente stradale lungo la regionale 305 (Var): per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate due vetture e 5 persone sono rimaste coinvolte nell’impatto.

Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Monfalcone, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo, l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cormons. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

L’equipaggio dell’ambulanza di Monfalcone ha preso in carico due persone che sono state trasportate in codice verde all’ospedale San Polo di Monfalcone. L’equipaggio dell’ambulanza di Cormons e l’equipaggio dell’automedica di Gradisca d’Isonzo hanno preso in carico altre due persone che sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Cattinara (Trieste).