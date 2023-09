Furto di vestiti al Città Fiera.

Avevano rubato alcuni capi di abbigliamento nel supermercato del Città Fiera: identificati, sono stati denunciati per furto.

Nella serata di ieri, infatti, i carabinieri di Martignacco hanno fermato e deferito due cittadini marocchini, di 22 e 27 anni, domiciliati alla ex caserma Cavarzerani, perché avevano portato via alcuni vestiti, per un valore di 260 euro. La merce è stata recuperata e restituita.