La prima edizione di Passi Diversi al Città Fiera.

Cos’è la danza se non l’espressione della propria anima che si libera nello spazio ed esprime quello che le parole da sole non possono raccontare? Un’arte e una disciplina da sempre molto amata che Città Fiera ha scelto di celebrare con un nuovo evento per raccontarne l’eccellenza attraverso cinque scuole che arrivano da tutta la regione.

“Passi Diversi” debutterà sabato 27 aprile alle 15.30 in Piazza Show Rondò, con un presentatore d’eccezione: il ballerino e coreografo Garrison Rochelle, che accompagnerà il pubblico di Città Fiera in uno spettacolo ricco di emozioni dove le protagoniste saranno le scuole di ballo e danza del territorio.

Da Udine e la sua provincia la Scuola Ceron, New Life Academy e Live & Dance. Da Spilimbergo Progetto Danza e Spettacolo e da Trieste Il Metropolitan. Oltre 70 allievi si esibiranno in uno spettacolo che emozionerà attraverso i diversi stili della danza: moderna, contemporanea, dance, urban, hip hop ma anche con il flamenco e la Bachata Dominicana.

Dalle 15.30 si esibiranno le allieve e gli allievi in un pomeriggio dove protagonista sarà la musica e il suo naturale movimento. Non poteva quindi non esserci un ballerino e coreografo d’eccezione come Garrison Rochelle che ha dedicato la sua vita alla danza e nel suo lungo percorso televisivo ha fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, ricoprendo questo ruolo fino al 2018, facendosi amare dal grande pubblico. Nonostante non sia più tra gli insegnanti di Amici, si occupa ancora della creazione di coreografie per la fase pomeridiana del programma e dal 2021 è tornato nella trasmissione in qualità di giudice esterno.

La carriera di Garrison Rochelle.

Garrison Rochelle ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza prendendo parte a diversi musical, il più importante dei quali è sicuramente Dancin’ del 1978 che lo portò in tournée in tutta Europa. Nel 1983 esordì in TV come ballerino nella quarta edizione del programma Fantastico. Nel 1989 e nel 1990 prese parte al corpo di ballo del Festivalbar. Tra il ’92 e il ’94 insegnò di ballo nel programma Unomania dove lavorò con diversi personaggi di fama internazionale, fra cui Madonna. Terminata la quasi ventennale esperienza come insegnante di Amici, Garrison Rochelle oggi si dedica agli stage di ballo che tiene in tutta Europa.