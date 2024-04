Incendio in un edificio isolato, i vigili del fuoco lo raggiungono in fuoristrada

Incendio a Claut.

Alle ore 18.15 circa di ieri, 23 aprile 2024, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto una chiamata che segnalava l’incendio di un edificio rurale situato in una zona impervia, a circa 2 km del centro abitato di di Claut.

I Vigili del fuoco giunti con squadre dalla sede centrale e dai distaccamenti di Maniago e Spilimbergo, dopo aver appurato che gli ultimi chilometri per raggiungere l’edificio non erano percorribili con le autopompe e le autobotti, hanno caricato l’attrezzatura, necessaria all’intervento, sui fuoristrada dotati di moduli per l’antincendio boschivo e hanno percorso il sentiero che conduceva alla struttura incendiata.

Raggiunto l’edificio, il solaio e il tetto in legno della struttura principale erano già avvolti dalle fiamme; i vigili del fuoco, dopo aver verificato che all’interno non vi fossero persone, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme ad una tettoia in legno, accostata all’edificio, e agli alberi circostanti. Le squadre hanno poi provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza delle strutture pericolanti. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. L’intervento si è concluso poco prima delle 23.