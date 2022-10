Tutti gli eventi per Halloween al Città Fiera.

Al Città Fiera i weekend di divertimento non finiscono mai con un week end dedicato alla lettura, al gioco e ad Halloween. Da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre, al centro commerciale di Martignacco sono tanti gli appuntamenti.

Alle ore 16 e 30 di venerdì 28 ottobre si terrà il primo evento presso la libreria Giunti al Punto per l’iniziativa regionale “Un Libro Lungo Un Giorno”. Per l’occasione in libreria sarà presente un ospite per una “Lettura ad alta voce”. I bambini potranno così festeggiare insieme la giornata regionale della lettura.

Sempre venerdì, ma alle 17 e 30, ci si sposta alla fumetteria del Città Fiera. Qui si terrà l’evento inaugurale di AM Giochi e Fumetti con il Raduno Cosplay. La fumetteria, aperta nel 2017, festeggia il suo ampliamento diventando la più grande della provincia di Udine. Al suo interno vanta 17 mila volumi, circa 800 titoli di giochi da tavolo e centinaia di gadget diversi, tra cui Statue, Action Figure, Funko POP, Nendoroid e Warhammer.

Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre invece, in Piazza Show Rondò, tanti eventi dedicati ad Halloween. Dalle ore 15 alle ore 19 in entrambe le giornate ci saranno tanti momenti di animazione per i bambini con giochi, balli, spettacoli di magia e trucca bimbi.

L’atmosfera di Halloween si respirerà già da venerdì 28 presso Youngo, dove sono state organizzate sorprese, scherzetti, travestimenti e incantesimi. Il programma del weekend è disponibile sul sito del Città Fiera.