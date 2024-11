Un mese di eventi dedicati al Natale a Città Fiera.

Tantissime luci di Natale hanno trasformato Città Fiera in occasione delle festività, Piazza Show Rondò si è vestita di rosso con un bellissimo albero e un villaggio che accoglierà il pubblico con un ricco calendario di eventi gratuiti per tutto il mese di dicembre. Non poteva di certo mancare Babbo Natale, che anche quest’anno nasconde il volto di Gianni, nonno in pensione che da tempo si dedica con grande passione ai più piccoli, attività che svolge gratuitamente in cambio di una donazione all’Agmen (Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici FVG).

Il Villaggio di Natale ospiterà al suo interno numerosi appuntamenti gratuiti curati dalle realtà del territorio. Novità di quest’anno la partecipazione di Ludotech APS che organizzerà due laboratori dedicati al Natale pensati per avvicinare i bambini al coding attraverso il gioco. Non mancherà l’attività dedicata al disegno con Miky Ritratti Manga e i laboratori creativi per creare le decorazioni natalizie insieme al Gospel Center. Come di consueto tornano i concerti Gospel ad allietare i pomeriggi durante tutto il mese di dicembre: il 7 dicembre coro “Spiritual Ensemble”, il 21 dicembre “Colori & Musica”. Chiuderà il calendario lunedì 23 dicembre il concerto diretto da Alessandro Pozzetto con i cori “Saint Lucy Gospel Choir e Sand of Gospel”. L’8 e il 22 dicembre la Filarmonica L. Mattiussi di Artegna porterà la “Christmas Band” nelle gallerie del centro.

Appuntamento da non perdere lo spettacolo itinerante di Anà-themagiovedì 12 dicembre, in scena nelle gallerie del centro commerciale con “Lo Schiaccianoci”. Anà-Thema Teatro ha inaugurato il 24 ottobre il nuovo Atelier teatrale a Città Fiera. Uno spazio di 300 metri quadri dove, oltre agli uffici, ha preso vita un nuovo luogo culturale e artistico che, in aggiunta al Teatro della Corte di Osoppo, consentirà di ampliare l’offerta teatrale a 360 gradi di Anà-Thema portando i suoi spettacoli anche nelle gallerie del centro.

La mostra dei presepi e i mercatini di Natale.

Al primo piano la “Mostra 100 presepi” con le opere presepiali portate dalle associazioni, dalle scuole e dal pubblico di Città Fiera che aprirà l’8 dicembre e resterà visitabile fino a fine gennaio 2025. Un appuntamento sempre molto atteso dal pubblico, perché offre la possibilità di ammirare oltre 100 opere realizzate a mano con tecniche diverse che interpretano la natività da diversi punti di vista. La nuova categoria di quest’anno prevede di poter portare la propria creazione realizzata anche con i mattoncini.

Si rinnova l’appuntamento con i Tradizionali Mercatini di Natale, in programma del 4 al 24 dicembre, con tantissimi prodotti artigianali di qualità, per trovare regali unici e preziosi realizzati dalle sapienti mani degli artigiani locali.

Le nuove aperture.

Tanti quindi i motivi per venire a Città Fiera, senza dimenticare le nuove aperture come la Via del Natale negozio di 1500mq completamente dedicato allo shopping Natalizio. Per gli amanti del cioccolato nuovo store Lindt, una location che propone un’esperienza a 360°grazie alla coesistenza di un’area dedicata alla vendita e una caffetteria. Per gli amanti dei prodotti enogastronomici, ha riaperto anche quest’anno la Bottega del Friuli, negozio dedicato alle specialità del territorio in collaborazione con Agrifood e il marchio IO SONO FVG (che avrà un’intera sezione dedicata).

Fino al 31 dicembre, Bottega del Friuli offrirà l’occasione perfetta per esplorare le eccellenze regionali come il Formadi Frant, il famoso Frico Friulano in diverse varianti, i dolci tipici come gli Strucchi e la Gubana, i panettoni artigianali, i Cjarsons, i prodotti tradizionali delle Valli del Natisone e tante altre delizie di produzione locale.