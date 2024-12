iVision Tech ha progettato i primi occhiali tecnologici per la mobilità dei non vedenti.

iVision Tech spa, PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del “Made in Italy” attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria degli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien”, lancia sul mercato iSee, i primi occhiali tecnologici assistivi per la mobilità che permettono alle persone non vedenti di rilevare lo spazio intorno fino a quattro metri di distanza, aumentando la loro autonomia e garantendo una maggiore sicurezza negli spostamenti.

Il Progetto iSee è un’iniziativa sociale di iVision Tech focalizzato sullo sviluppo di soluzioni innovative per dare risposte alle esigenze quotidiane dei non vedenti. L’occhiale, che arriva ora sul mercato, è stato interamente progettato da un team guidato direttamente da iVision Tech con il contributo di un gruppo di persone prive della vista. A dicembre iniziano le prevendite sulla piattaforma e-commerce isee-one.com, mentre a febbraio 2025 verrà presentato al grande pubblico in occasione del Salone internazionale dell’occhialeria Mido di Milano.

Integrando tecnologie di ultima generazione, il dispositivo sfrutta sensori avanzati e strumenti audio altamente sofisticati per rilevare ostacoli fino a una distanza di quattro metri. Questo risultato è reso possibile da un sistema di algoritmi che analizza e rielabora l’ambiente circostante, generando una mappatura precisa trasmessa all’utente tramite segnali acustici intuitivi.

Grazie a un’innovativa ingegnerizzazione, il dispositivo raggiunge un livello di miniaturizzazione senza precedenti. Questo garantisce prestazioni ottimali in termini di durata della batteria, reattività e discrezione estetica, presentandosi in tutto e per tutto simile a un normale paio di occhiali.

La realizzazione dell’occhiale iSee ha visto la collaborazione di aziende tecnologiche leader nei settori della componentistica, oltre a un team di professionisti con competenze tecniche in ambiti come le telecomunicazioni, la tecnologia satellitare e le applicazioni relative alla mappatura ambientale e alla geolocalizzazione. Lo scorso maggio, iVision Tech ha ottenuto la Certificazione ISO 13485:2016 che la autorizzata a produrre dispositivi medici e servizi correlati.

“Siamo entusiasti di poter finalmente annunciare l’arrivo sul mercato di questi occhiali di cui siamo davvero fieri. Il nostro obiettivo è di coprire in un primo momento il mercato dell’Europa e del Nord America, in cui sono presenti 3,6 milioni di non vedenti e, successivamente, di allargarci su scala globale dove si stimano circa 43 milioni di persone affette da cecità – ha dichiarato Federico Fulchir, project manager del progetto iSee di iVision Tech -. Nel primo semestre del 2025 puntiamo a rendere iSee un dispositivo medico per poter allargare la platea di utenti che possono permettersi economicamente la spesa dell’occhiale, in sintonia col nostro principio guida di rendere il progetto un’iniziativa sociale concreta”.

“È un progetto sociale che ci rende molto orgogliosi – ha aggiunto Stefano Fulchir, amministratore delegato di iVision Tech -, e che ha visto un lungo lavoro di progettazione per raggiungere un livello qualitativo elevatissimo. Le acquisizioni tecnologiche che abbiamo fatto nei mesi scorsi e le partnership sono state strategiche per arrivare a questo risultato e confidiamo che i nostri occhiali smart possano presto aiutare milioni di persone non vedenti“.