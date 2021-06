La delegazione in visita al centro commerciale di Martignacco.

Delegazione diplomatica Marocchina in visita a Città Fiera di Martignacco. Domenica scorsa, infatti, l’ambasciatore del Marocco Youssef Balla è stato accolto dal fondatore del centro commerciale, Antonio Maria Bardelli, e dal vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi.

Motivo della visita della delegazione, che in accordo con l’Ambasciata rimarrà in regione fino a oggi, 15 giugno per un programma che prevede contatti con rappresentanti istituzionali e imprenditoriali, è quello di “rafforzare i rapporti del Marocco con il Fvg – ha commentato l’ambasciatore – non solo a livello istituzionale ed imprenditoriale ma anche a livello umano e culturale”.

