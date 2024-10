Numeri da record per la mostra regionale della mela di Pantianicco

Si è chiusa con numeri da record la mostra regionale della mela di Pantianicco.

Si è conclusa, domenica 6 ottobre, un’edizione da record della 53/a Mostra Regionale della Mela di Pantianicco, ritornata nella frazione del Comune di Mereto di Tomba dal 27 al 29 settembre e dal 3 al 6 ottobre, organizzata dalla Pro Loco di Pantianicco con il sostegno della Regione Fvg – Promoturismo, Unpli, in collaborazione con Ersa, Arpa Fvg, Università degli Studi di Udine, Confagricoltura, Circolo Agrario Friulano, Aiab – Associazione italiana agricoltura biologica, Consorzio apicoltori, Associazione regionale produttori apistici, Istituto d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento”, Frutta Friuli e con il patrocinio del Comune di Mereto di Tomba.

“Siamo molto soddisfatti di queste giornate che sono state impegnative anche per via del meteo non sempre favorevole – dice Greta Cisilino, presidente della Pro Loco – ma che ci hanno dato la soddisfazione di vedere un pubblico numeroso praticamente a tutti gli appuntamenti in programma. Ringrazio tutti i volontari della Pro Loco, il pubblico tutto e gli enti, i partner pubblici e privati che ci hanno sostenuto”.

Oltre 12mila presenze.

Oltre 12mila sono state infatti, le presenze registrate a Pantianicco sui due fine settimana: un flusso di pubblico vario anche per età, che non si è fatto fermare dal mal tempo e proveniente da tutta la regione, dai vicini Veneto e Carinzia (Austria). I 100 volontari della Pro Loco hanno lavorato indefessamente ai banchi, in cucina e fra i tavoli, per accogliere le 330 persone che hanno partecipato alla Marcia Mela a spasso, i 400 intervenuti ai convegni tecnici così come le 200 famiglie che hanno partecipato alle animazioni per i bambini e gli oltre 100 del 1à raduno Piaggio. Cinquanta inoltre, le aziende produttrici di mele e 100 i campioni di trasformati della mela oltre a 43 i dolci a base di mele e miele infine, che hanno partecipato ai concorsi organizzati a Pantianicco.

Il concorso dolci a base di mele.

Per il concorso dolci a base di mele e miele, si è aggiudicata il primo posto Lisa Beltrame con “Torta di Lisa di Mele”, seguita dalla seconda classificata , Monica Cosolo con la sua “Mela cotta 3.0”, al terzo posto pari merito, si sono posizionati, Aurora Apollonia con “Tortini di mele e miele” e Francesco Mantoan che con Diego Pituello hanno presentato la loro “Cheesecake alla crema di mele e miele”. Al quarto posto Stefania Bernardiello con “Cheesecake con yogurt, miele e noci caramellati” e al quinto Anna Facchinetti con “Torta di mele e miele”. Premio invece per l’originalità del dolce a Silvia Cisilino “Melibù”, mentre il riconoscimento per il dolce più artistico è andato a Ferdinando Bonzato per la sua “Torta di rose alle mele” e quello alle “partecipanti più piccole di età” alle tre bambine, sorelle gemelle, Nicole, Sofia e Beatrice Cisilino con la loro torta “Le tre sorelle”.