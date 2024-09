Allerta meteo per forte vento in Friuli.

Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a causa dell’arrivo di forti venti settentrionali che interesseranno l’area montana della Regione. L’avviso è valido dalle 14 di oggi, 13 settembre, fino alle 24 di domani, sabato 14 settembre.

Una vasta e profonda depressione atmosferica sta colpendo l’Italia e i Balcani, convogliando correnti d’aria fredda che investiranno l’area alpina con venti provenienti da nord. Questo flusso settentrionale genererà forti raffiche di vento, soprattutto alle quote più elevate delle montagne friulane.

Previsioni

Secondo le previsioni meteo, i venti soffieranno con intensità crescente in montagna, con velocità medie previste tra i 70 e 90 km/h a quote comprese tra i 1500 e i 2000 metri. Tuttavia, le raffiche potrebbero superare i 100 km/h in alcune aree, creando potenziali pericoli per chiunque si trovi in alta quota. Anche a quote più basse, tra i 1000 e i 1500 metri, sono previste condizioni ventose, sebbene con minor intensità. Per le aree comprese tra i 500 e i 1000 metri, la probabilità di raffiche significative diminuisce, ma non è esclusa completamente.