L’uomo aveva appena rubato materiale elettrico per un valore di migliaia di euro.

I Carabinieri della Stazione di Miramare e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Aurisina sono riusciti, grazie alla segnalazione di un addetto ai lavori, a sventare un furto in atto all’interno di un cantiere edile in Salita di Gretta.

L’uomo, un pregiudicato di origini serbe, è stato sorpreso nel tentativo di fuggire dal luogo del furto dopo aver asportato materiale elettrico per il valore di migliaia di euro. I militari, dopo averlo e fermato e sottoposto a perquisizione, rinvenivano all’interno del suo zaino numerosi componenti elettrici asportati dagli appartamenti in costruzione usando dell’attrezzatura da lavoro professionale. Sono state anche recuperate le chiavi di uno scooter, utilizzato dall’uomo per raggiungere il cantiere, che si scopriva essere anch’esso oggetto di furto avvenuto il 10 agosto scorso a Trieste, ai danni di un altro cittadino serbo.

Lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre l’uomo è stato arrestato, dopo aver informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione e porto ingiustificato di attrezzature da scasso.