Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 11 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il metei per domenica 11 maggio in Friuli Venezia Giulia, prevede ampie schiarite e temperature in linea con la media stagionale, anche se non mancherà con qualche insidia temporalesca nelle aree montane.

Secondo le previsioni, sulla pianura e lungo la costa il cielo si manterrà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata, offrendo una buona occasione per attività all’aperto o una passeggiata sul litorale. Le temperature saranno gradevoli: si prevedono minime tra gli 8 e gli 11°C in pianura, con massime comprese tra i 21 e i 24°C. Sulla costa, invece, i valori si manterranno leggermente più miti, con minime tra gli 11 e i 14°C e massime tra i 18 e i 21°C.

Diversa la situazione in montagna, dove la giornata inizierà all’insegna del cielo poco nuvoloso, ma nel pomeriggio è attesa un’aumentata variabilità, con possibilità di rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle ore centrali e nel tardo pomeriggio. Non si esclude che qualche fenomeno possa estendersi anche alle zone più alte della pianura.

I venti saranno generalmente deboli, a regime di brezza, contribuendo a mantenere un clima piacevole senza eccessivo disagio.