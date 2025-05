Morto sul lavoro a Ovaro: fissati i funerali di Paolo Straulino

I funerali di Paolo Straulino martedì a Sutrio.

Si terranno martedì 13 maggio alle ore 14.30, nella chiesa di San Ulderico a Sutrio, i funerali di Paolo Straulino, il cinquantenne morto in un tragico incidente sul lavoro lo scorso 3 maggio alla cartiera Rdm di Ovaro. L’uomo è stato travolto da un imballaggio di carta da macero del peso di circa 12 quintali, caduto da una pala meccanica in manovra. Alla guida del mezzo c’era un collega residente a Forni Avoltri.

Il nulla osta per le esequie è stato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Udine dopo l’esecuzione dell’autopsia, avvenuta venerdì all’ospedale di Tolmezzo. L’esame, ha confermato che la morte è avvenuta per schiacciamento cranico. Serviranno però ancora settimane per conoscere tutti i dettagli dell’autopsia, fondamentali per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il lutto.

Lunedì 12 maggio, alle ore 18, verrà recitato il rosario sempre nella chiesa di San Ulderico. Per il giorno dei funerali, il Comune di Sutrio si fermerà: serrande abbassate per le attività economiche e sospensione della produzione alla cartiera Rdm, come richiesto dai sindacati, per permettere ai colleghi di partecipare all’ultimo saluto.

Le indagini.

Intanto, proseguono le indagini della Procura di Udine. Attualmente risultano iscritti nel registro degli indagati quattro persone, oltre alla stessa azienda Reno De Medici: un operaio, il direttore dello stabilimento, il delegato locale di Rdm e il preposto alla sicurezza. Le indagini intendono fare piena luce su eventuali responsabilità e sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza.