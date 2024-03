Il meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 14 marzo

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per la giornata di giovedì 14 marzo prevede cielo variabile con una maggiore presenza di sole al mattino. Nel corso del pomeriggio, ci si aspetta un aumento della nuvolosità, soprattutto nelle zone montuose e prealpine della regione. Le nuvole potrebbero portare a un cielo più coperto, anche se non sono previste precipitazioni significative per la giornata.

Possibile anche la formazione di foschie o locali banchi di nebbia durante la notte e al mattino, soprattutto nelle pianure pordenonesi e lungo la fascia lagunare. Queste condizioni possono influenzare la visibilità e richiedere prudenza durante gli spostamenti in auto o a piedi.