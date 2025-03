Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 18 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il 18 marzo in Friuli Venezia Giulia vedrà un meteo stabile, con il cielo che sarà in prevalenza sereno e temperature che resteranno piuttosto basse, specialmente in montagna, dove sono previste condizioni invernali; possibili gelate notturne anche in pianura.

Sulla costa, durante la notte, soffierà una Bora sostenuta e fredda, che diventerà moderata nel pomeriggio. Le temperature in pianura oscilleranno tra i -1°C e i 1°C durante la notte, per poi salire tra i 10°C e i 12°C nel pomeriggio. In montagna, a 2000 metri, le temperature saranno molto più rigide, attorno ai -8°C mentre a 100 metri di quota si attesteranno su -1°C. Sulla costa, le temperature notturne saranno comprese tra i 2°C e i 5°C, mentre durante il giorno si manterranno tra gli 8°C e i 10°C.