Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 20 marzo

Giovedì 20 marzo 2025, il Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con il possibile transito di lievi velature in quota e la formazione di qualche annuvolamento sulle Prealpi.

Le condizioni atmosferiche saranno influenzate dall’afflusso di aria fredda e secca da nord-est, che favorirà la stabilità del tempo e temperature invernali in montagna. Sulla costa, durante le ore notturne, soffierà Bora sostenuta e fredda, che tenderà a moderarsi nel pomeriggio.

Le temperature.

Le temperature minime in pianura oscilleranno tra -2°C e +2°C, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 12°C e 14°C. Sulla costa, le temperature minime saranno comprese tra 3°C e 5°C, con massime tra 10°C e 12°C. In montagna, a 1000 metri di altitudine, la temperatura media sarà di 3°C, mentre a 2000 metri si attesterà intorno allo 0°C. È prevista un’inversione termica in montagna, con possibili locali gelate notturne anche in pianura.