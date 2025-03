L’incendio in un’appartamento di via Pradamano a Udine.

Momenti di paura in via Pradamano a Udine nel tardo pomeriggio di oggi, quando un incendio ha interessato un appartamento situato al primo piano di un edificio residenziale. L’allarme è scattato intorno alle 18.25.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo un’anziana signora che si trovava all’interno dell’appartamento. La donna è stata salvata con l’ausilio di un’autoscala e affidata alle cure dei sanitari del 118. I pompieri si sono occupati quindi della messa in sicurezza l’area e avviato le operazioni di spegnimento del rogo.

L’incendio ha coinvolto la cucina di un mini appartamento, causando danni ai mobili e alle suppellettili. Fortunatamente, non si registrano danni strutturali all’edificio, ma l’appartamento è stato dichiarato non abitabile. Attualmente, le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.