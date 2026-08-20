Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 21 agosto

Il meteo in Friuli.

Pioggia e temporali ancora protagonisti venerdì 21 agosto in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni indicano una giornata con nuvolosità variabile e fenomeni sparsi, che diventeranno più probabili e diffusi soprattutto nel corso del pomeriggio.



Non sono esclusi temporali forti, accompagnati da piogge localmente intense, in continuità con la fase di maltempo che sta già interessando la regione. La prima parte della giornata dovrebbe risultare più variabile, con fenomeni più localizzati, mentre dal pomeriggio l’instabilità tornerà ad aumentare e i temporali potranno interessare più diffusamente il territorio regionale.

Il quadro resta quindi coerente con l’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione civile regionale, valida fino alle 23.59 di venerdì 21 agosto. L’avviso segnala la possibilità di temporali localmente forti, piogge molto intense e raffiche di vento, con la fase più delicata prevista proprio tra il pomeriggio e la serata di venerdì.

Temperature in calo

Le temperature saranno più contenute rispetto ai giorni precedenti. In pianura sono previste minime tra 18 e 20 gradi e massime tra 23 e 26 gradi. Sulla costa le minime oscilleranno tra 20 e 22 gradi, con massime comprese tra 23 e 26 gradi.

Resta alta l’attenzione per il maltempo

La Protezione civile continua a monitorare l’evoluzione della situazione dopo i temporali che nella giornata di giovedì hanno già portato oltre 100 millimetri di pioggia nella zona di Moggio Udinese e circa 80 millimetri ad Amaro e Resiutta.Per venerdì, quindi, resta alta l’attenzione soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, quando potranno verificarsi nuovi fenomeni intensi e localizzati.