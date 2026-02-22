Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 23 febbraio

Il meteo in Friuli.

Il tempo resta stabile ma con qualche velatura in transito sul Friuli Venezia Giulia. La giornata di lunedì 23 febbraio sarà caratterizzata da condizioni complessivamente tranquille, con cielo variabile e temperature in linea con le medie del periodo, senza precipitazioni in vista.

Secondo le previsioni emesse domenica 22 febbraio alle 10.23 CET, la regione sarà interessata dal passaggio di nubi alle medio-alte quote che renderanno il cielo a tratti velato o parzialmente nuvoloso. Non sono attesi fenomeni significativi: il quadro resterà asciutto su pianura, costa e aree montane.

Durante le ore notturne e al primo mattino potranno formarsi foschie o locali banchi di nebbia sulla pianura, in particolare nei settori occidentali e verso il confine con il Veneto. Si tratterà di fenomeni temporanei, destinati a dissolversi con il progressivo aumento della luminosità.

Le temperature minime in pianura oscilleranno tra 1 e 4 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 12 e 15 gradi, rendendo il clima piuttosto gradevole nelle ore centrali della giornata. Sulla costa le minime si attesteranno tra 5 e 8 gradi, con massime tra 11 e 13 gradi.