Ponte del 25 aprile: le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per il ponte del 25 aprile.

Le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile prevedono ancora un tempo instabile, anche se leggermente in miglioramento rispetto agli ultimi giorni.

Nella mattinata del 25 aprile, è probabile che Trieste e il Carso siano interessati da piogge residue, mentre nelle zone occidentali e in Carnia il tempo migliorerà gradualmente con l’arrivo di ampie schiarite. Nel pomeriggio, anche Trieste godrà di un miglioramento delle condizioni atmosferiche, mentre sulle prealpi e in Carnia potrebbero verificarsi alcuni rovesci temporaleschi locali, estendendosi poi in alcune zone della pianura. Le temperature saranno ancora al di sotto della media stagionale.

Per il 26 aprile, il quadro meteorologico si presenta variabile lungo tutta la costa, con nuvolosità diffusa in pianura e sui monti. Sono previste precipitazioni sparse e intermittenti, tendenzialmente di debole o moderata intensità, accompagnate da rovesci temporaleschi e con la possibilità di neve a quote comprese tra 1000 e 1400 metri.

Guardando al sabato 27 aprile, il cielo si presenterà variabile sulla pianura e lungo la costa, mentre sui monti la nuvolosità tenderà ad aumentare, con maggiori schiarite sulle Alpi. Ancora possibili precipitazioni sparse e intermittenti, generalmente di debole o moderata intensità, con il rischio di rovesci temporaleschi localizzati. Le temperature, pur restando al di sotto delle medie stagionali, mostreranno una tendenza al rialzo, con zero termico attorno ai 2000 metri.

Per domenica 28 aprile è previsto un sensibile miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo generalmente poco nuvoloso e un graduale aumento delle temperature.