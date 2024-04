I negozi e supermercati aperti il 25 aprile in Friuli Venezia Giulia

I supermercati aperti il 25 aprile.

Con la festività del 25 aprile, molti si trovano a chiedersi quali negozi e supermercati saranno aperti per gli acquisti dell’ultimo momento o per concedersi qualche momento di shopping durante le festività. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che uniforme, con orari di apertura che variano da negozio a negozio. Ecco quindi gli orari di apertura dei principali punti vendita a Udine e nell’Alto Friuli durante questi giorni festivi.

CARREFOUR I supermercati della catena Carrefour sono in gran parte previsti rimangano aperti per l’intera giornata. Tuttavia, è consigliabile controllare gli orari specifici per il punto vendita più vicino, poiché potrebbero variare.

COOP. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, e il 1° maggio, Festa del Lavoro, i supermercati e gli Ipercoop di Coop Alleanza 3.0 saranno chiusi in occasione delle due festività.

ESSELUNGA Esselunga prevede aperture straordinarie per il 25 aprile. Gli orari di apertura possono essere verificati sul sito web, facendo riferimento al punto vendita desiderato.

IPER Tutti i punti vendita Iper saranno aperti il 25 aprile, ma è consigliabile verificare gli orari specifici per ogni negozio.

LIDL Anche i discount Lidl rimarranno aperti nonostante la festività.

EUROSPIN Eurospin sarà aperto il 25 aprile, ma gli orari possono variare. Si consiglia di contattare il singolo punto vendita per informazioni dettagliate.

FAMILIA I punti vendita Famila prevedono aperture straordinarie a Udine, Trieste, Gorizia, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bari, Barletta-Andria, Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Ancona, Pesaro e Urbino, Campobasso, Vicenza, Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Belluno, Avellino, Caserta, Salerno e Napoli Gli interessati possono consultare il sito web per verificare gli orari di apertura specifici per ogni località.

PAM PANORAMA Anche Pam Panorama prevede aperture straordinarie in molti punti vendita. È possibile consultare il sito web dell’azienda per individuare i negozi aperti durante le festività.

CRAI Alcuni punti vendita Crai saranno aperti, ma gli orari possono variare da sede a sede. Si consiglia di consultare il sito web dell’azienda per informazioni dettagliate.

Per il 25 aprile anche il centro commerciale Città Fiera aprirà regolarmente dalle 9.30 alle 20.30. Tuttavia, è opportuno tenere presente che alcune attività potrebbero rispettare orari diversi, pertanto è consigliabile verificare direttamente con i singoli negozi all’interno della galleria.