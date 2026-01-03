Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 4 gennaio

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da domenica in prevalenza stabile. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con un aumento della nuvolosità nelle prime ore soprattutto verso il settore sud-orientale. Sulla costa e nelle zone orientali del Friuli soffierà Bora moderata, a tratti sostenuta su Trieste, rendendo la sensazione di freddo più accentuata.

Dal punto di vista delle temperature, in pianura i valori minimi oscilleranno tra –2 e +1 grado, mentre le massime raggiungeranno i 5-8 gradi. Sulla costa le minime saranno più miti, comprese tra 2 e 5 gradi, con massime simili a quelle della pianura. In quota il clima rimarrà rigido, con temperature attorno ai –2 gradi a 1.000 metri e fino a –8 gradi intorno ai 2.000 metri.