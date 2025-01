Il 16 gennaio, il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche eccezione nella zona del Tarvisiano, dove si registrerà maggiore nuvolosità. Sul litorale e nelle zone orientali della regione, il vento di Bora soffierà con intensità moderata a sostenuta, soprattutto sul Carso e a Trieste, dove non si escludono raffiche forti. In quota, il vento si presenterà da nord-est, con intensità moderata.

Le temperature, pur mantenendosi fredde, presenteranno ampie variazioni tra le diverse aree del Friuli Venezia Giulia. Nella pianura, le minime oscilleranno tra -2°C e +1°C, mentre le massime si attesteranno tra i 10°C e i 12°C. Lungo la costa, le temperature si manterranno più miti, con minime tra 3°C e 6°C e massime comprese tra 8°C e 10°C. In quota, a 1000 metri, la temperatura media sarà di circa +1°C.