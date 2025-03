Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 17 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

La giornata di lunedì 17 marzo inizierà con cielo coperto, ma nel corso della giornata le previsioni meteo parlano di ampie schiarite su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Non si escludono precipitazioni sparse, generalmente deboli o moderate, che interesseranno in particolare la fascia prealpina e l’alta pianura, soprattutto durante la notte e nel pomeriggio. Tuttavia, saranno alternate a lunghe pause asciutte.

La quota neve si attesterà tra 1000 e 1300 metri, ma potrebbe temporaneamente scendere fino a 700 metri, specie durante i fenomeni più intensi. Nel corso della serata è previsto un raffreddamento, con le temperature minime in calo e l’arrivo di Bora moderata e fredda sulla costa, che porterà un clima più rigido lungo il litorale.

Le temperature oscilleranno in pianura tra i 2 e i 5°C per le minime e mentre le massime resteranno tra 11 e 13°C; sulla costa minime tra 4 e 7°C, massime tra 11 e 13°C. In montagna, a 1000 metri di quota, le temperature saranno sui 3° C mentre a 2000 metri -2° C.