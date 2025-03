Perde il controllo della moto e si schianta contro una recinzione: grave un uomo

L’incidente a Majano.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 16 marzo a Majano, in via Sopravilla, all’altezza del civico 32. Un motociclista, residente in paese, ha perso il controllo della sua Kawasaki, finendo violentemente contro la recinzione di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, con l’intervento immediato dei soccorsi. A causa delle serie ferite riportate, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele del Friuli, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre i carabinieri della stazione locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.