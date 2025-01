Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di sabato 25 gennaio

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Per sabato 25 gennaio 2025, il meteo in Friuli Venezia Giulia prevede cielo coperto per gran parte della giornata, con la possibilità di foschie e nebbie che potrebbero interessare le zone pianeggianti e collinari. Potrebbero verificarsi anche deboli pioviggini locali, soprattutto in alcune aree della pianura, ma si tratterà di fenomeni sporadici e di breve durata.

Nel Tarvisiano, invece, il tempo sarà decisamente migliore, con schiarite e cieli parzialmente nuvolosi che offriranno una pausa dal maltempo. In queste zone, la giornata risulterà complessivamente più stabile, con la possibilità di ammirare qualche sprazzo di sole.

In pianura, le temperature minime si attesteranno tra i 4 e i 6 gradi, mentre le massime raggiungeranno gli 8-11 gradi. Sulla costa, le temperature saranno simili, con minime comprese tra 6 e 8 gradi e massime tra gli 8 e gli 11 gradi.

Il freddo intenso sarà limitato alle quote più alte: a 1000 metri, la temperatura media sarà di circa 3°C, ma il vero gelo sarà assente grazie a un’inversione termica che manterrà le valli più fredde e le zone più alte relativamente più miti. Oltre i 2000 metri di quota, si prevede invece tempo sereno con zero termico che si attesterà attorno ai 3000 metri.