Allerta meteo in Friuli, in arrivo pioggia e nevicate

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia dove da domani è previsto l’arrivo di un’ondata di maltempo con pioggia e nevicate. Un marcato fronte atlantico interesserà infatti la regione nella giornata di giovedì, con afflusso di correnti molto umide meridionali in quota e progressivamente più fredde nordorientali negli strati medio-bassi.

Giovedì 13 aprile.

Per la giornata di giovedì 13 aprile sono previste nevicate abbondanti sulla zona montana con quota neve inizialmente sui 1500 metri sulle Alpi, 1800 sulle Prealpi, già in mattinata in calo fino a 900 metri circa, 700 metri sul Tarvisiano. Sulle Alpi Giulie probabili nevicate intense con accumuli superiori a 80 cm oltre i 1500 metri, mentre nel fondovalle tarvisiano potrebbe nevicare intensamente per ore con possibili accumuli anche superiori a 30 cm. A quote più basse invece si prevedono piogge intense, anche a carattere temporalesco.

Venerdì 14 aprile.

Nella notte su venerdì graduale attenuazione dei fenomeni, con piogge in genere deboli o moderate fino al mattino. Dal pomeriggio invece il cielo sarà nuvolo con qualche schiarita, anche se sarà ancora possibile qualche locale rovescio o temporale.