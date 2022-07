Dopo la tregua torna il gran caldo in Fvg: temperature oltre i 35 gradi

Torna il gran caldo in Friuli Venezia Giulia.

Dopo alcune ore di tregua torna il gran caldo in Friuli Venezia Giulia. Già dalla giornata di oggi le temperature sono in aumento, ma il picco si raggiungerà nei prossimi giorni con l’anticiclone africano che non mollerà la presa neanche la prossima settimana, ma localmente non è escluso qualche temporale estivo.

Per domani il tempo sarà sereno al mattino, mentre al pomeriggio non è escluso qualche temporale sui monti, più probabile però durante la nottata di martedì. Sulla pianura e sulla costa il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, con caldo e venti di brezza sulla costa.

Martedì invece si prevede un tempo leggermente più instabile con maggiore possibilità di precipitazioni, soprattutto sui monti. Nonostante ciò il caldo non mollerà la presa.

Mercoledì e giovedì saranno invece i giorni più caldi con cielo sereno o poco nuvoloso e nel pomeriggio si prevedono temperature oltre i 35 gradi.