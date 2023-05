Il meteo in Friuli di mercoledì 3 maggio 2023

Le previsioni meteo in Friuli.

In base alle previsioni meteo in Friuli, per mercoledì 3 maggio, il tempo si presenterà generalmente variabile al mattino con vento moderato da nord est, in miglioramento nel pomeriggio.

Le temperature minime in mattinata si aggireranno intorno ai 10°C, mentre le massime potrebbero raggiungere i 21°C durante le ore centrali della giornata. Potrebbero esserci alcune nuvole sparse, ma queste non dovrebbero portare a piogge significative. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa con temperature in aumento.