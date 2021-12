Un fine settimana all’insegna del sole: il meteo del weekend in Friuli

Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Sabato, in Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà in genere sereno o poco nuvoloso, in aggiunta ci sarà Bora sostenuta a Trieste al mattino, più moderata dal pomeriggio e sarà anche possibile qualche temporaneo maggiore annuvolamento. Sui monti ci sarà vento sostenuto da nord o nord-est ad alta quota e qualche raffica sarà probabile anche nelle valli. Infine, al mattino ci saranno possibili nubi basse nel Tarvisiano, poi sole.

Domenica, il tempo sarà sereno o velato da nubi ad alta quota e ci sarà vento moderato da nord in quota.

Le temperature oscilleranno tra i -4 e i 10 gradi in pianura e tra i 3 e i 10 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature oscilleranno tra i -2 e i 9 gradi.

