L’incidente al Città Fiera di Martignacco.

Perde il controllo della sua utilitaria e finisce sul muro di un piccolo tunnel di collegamento. È accaduto nel pomeriggio di oggi vicino al centro commerciale Città Fiera di Martignacco.

Qui, per cause da accertare, un’automobilista ha incocciato contro la protezione laterale. Nessuna conseguenza per gli occupanti della vettura, ma qualche coda e disagio per il traffico.

